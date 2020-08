Uefa, allarme Covid: Lipsia-Atletico Madrid si giocherà regolarmente (Di lunedì 10 agosto 2020) Uefa, arriva l’ok per il regolare svolgimento della partita dopo che due calciatori nella rosa spagnola erano risultati positivi al Coronavirus Uefa, arriva l’ok per il regolare svolgimento della partita dopo che due calciatori nella rosa spagnola erano risultati positivi al Coronavirus. LA GARA SI GIOCA- Come riporta Tuttosport, Atletico Madrid-Lipsia di Champions League si giocherà regolarmente il 13 agosto come da programma, secondo quanto stabilito dalla Uefa. Il quarto di finale era a rischio dopo che due giocatori nella rosa degli spagnoli sono risultati positivi al Coronavirus, tanto che anche la squadra di Simeone aveva saltato la partenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

