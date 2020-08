Tuttosport: Mendes lavora per il passaggio di Ghoulam al Wolverhampton (Di lunedì 10 agosto 2020) Vendere è una priorità, lo ha detto il presidente De Laurentiis, e tra i calciatori che cercano una destinazione c’è anche Ghoulam. Secondo quanto scrive Tuttosport, Mendes dovrebbe aver risolto il problema. “Poi c’è Ghoulam, che necessita del rilancio in una squadra che possa dargli una continuità maggiore, così da verificare il suo effettivo, totale recupero dopo l’infortunio del 2 novembre 2017 e dal quale non si è mai ripreso del tutto. Il franco-algerino ha 29 anni ed un contratto da 3,5 netti a stagione fino al 2022, ora il suo agente Jorge Mendes sta preparando il terreno per un passaggio in Premier League, al Wolverhampton che domani sera giocherà i quarti di Europa League contro il ... Leggi su ilnapolista

