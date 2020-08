Tuttosport: la firma di Gattuso per il rinnovo potrebbe slittare a dicembre (Di lunedì 10 agosto 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, l’incontro di oggi a Capri, tra De Laurentiis e Gattuso sarà più che altro un’occasione per iniziare a discutere del contratto di rinnovo che però sarà firmato più in là. Magari a dicembre. Nessuno dei due ha fretta. Forse si rimanderà tutto a fine anno per verificare la reciproca soddisfazione. “Sarà anche l’occasione per iniziare a discutere di un contratto che nessuna delle due parti sembrerebbe avere fretta di firmare. «Ho l’accordo ancora per un anno e ho voglia di proseguire. Ma per me i contratti non contano nulla, la mia priorità è quella di lavorare bene, non certo la durata del contratto: sapete che ho anche lasciato i soldi quando avevo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Tuttosport: la firma di Gattuso per il rinnovo potrebbe slittare a dicembre L’incontro di oggi a Capri con De Laure… - news24_napoli : Tuttosport – Summit ADL-Gattuso a Capri, la firma sul rinnovo fino al… - PratsTristan : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Rinnovo Ibra: la firma sul contatto dovrebbe arrivare in settimana - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Rinnovo Ibra: la firma sul contatto dovrebbe arrivare in settimana - sportli26181512 : Tuttosport - Rinnovo Ibra: la firma sul contatto dovrebbe arrivare in settimana: Il Milan e Mino Raiola sono ormai… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport firma Sambenedettese, super mossa in attacco: firma Maxi Lopez Tuttosport Bertolacci, rinnovo o addio: la decisione della Sampdoria

Non sarà rinnovato il contratto a Bertolacci. La Sampdoria ha deciso che il futuro del centrocampista non sarà in blucerchiato L’8 ottobre 2019 Andrea Bertolacci ha fatto il suo ingresso alla Sampdori ...

Calciomercato Milan: colpo ad un passo

Milan, sta per arrivare il nuovo centrocampista. Come riportato da Tuttosport, l’acquisto in mezzo al campo sembra ad un passo. Il Milan sta per chiudere per l’ex Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista f ...

Non sarà rinnovato il contratto a Bertolacci. La Sampdoria ha deciso che il futuro del centrocampista non sarà in blucerchiato L’8 ottobre 2019 Andrea Bertolacci ha fatto il suo ingresso alla Sampdori ...Milan, sta per arrivare il nuovo centrocampista. Come riportato da Tuttosport, l’acquisto in mezzo al campo sembra ad un passo. Il Milan sta per chiudere per l’ex Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista f ...