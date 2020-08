“Tutto il suo cervello era stato attaccato da una malattia mortale, era disintegrato”: la vedova di Robin Williams rompe il silenzio (Di lunedì 10 agosto 2020) “Mio marito stava combattendo contro una malattia mortale. Tutte le zone del suo cervello erano state attaccate dalla malattia. Un’esperienza che lo ha totalmente disintegrato”. A sei anni dalla morte di Robin Williams, ecco la verità sulla morte dell’attore. La vedova Susan Schneider Williams ha rotto il silenzio sul suicidio del marito all’interno di “Robin’s Wish”, un docu-film disponibile on-demand da settembre che racconterà gli ultimi giorni di vita dell’attore. “Per troppe persone è stato difficile capire perché Robin se ne sia andato. Quando qualcuno si toglie la vita, c’è sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano

