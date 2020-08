Tutti pazzi per Boga: Atalanta, Dortmund e Napoli sull’ala ivoriana (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Sassuolo valuta Jeremie Boga circa 40 milioni: è corsa tra Atalanta, Borussia Dortmund e Napoli per l’ivoriano Per Jeremie Boga è corsa a tre: Atalanta, Napoli e Borussia Dortmund. Questi i tre club che vogliono mettere le mani sull’ala ivoriana. Per spuntarla saranno decisive le cessioni visto che il Sassuolo valuta il suo gioiellino 40 milioni e non ha intenzione di fare sconti. Come spiega La Gazzetta dello Sport, nessuna delle tre pretendenti è ancora arrivata a offrire 40 milioni, ma lentamente tutte stanno alzando la posta, avvicinandosi alle richieste del Sassuolo. Il Napoli ha ricevuto un secco no quando ha provato ad inserire Younes come contropartita ma il club emiliano non ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Tutti pazzi Tutti pazzi per Boga: Atalanta, Dortmund e Napoli sull’ala ivoriana Calcio News 24 Cacciate i parlamentari con il bonus covid: fuori i nomi poi fuori loro

I furbi che intascano, gli scemi che scrivono le leggi, i banditi che gestiscono e diffondono dati sensibili. Cacciateli tutti e non si lamentino della ghigliottina. Soprattutto se sono “nuovi”. I pri ...

Vanessa Incontrada sfida il tempo | Tutti pazzi per l’attrice senza filtri

Dopo essere stata vittima di body shaming per lungo tempo, sui social network, Vanessa Incontrada si sta prendendo la sua rivincita. Poche ore fa, l’attrice spagnola ha pubblicato una foto sul suo pro ...

