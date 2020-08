Tuteliamo la Costiera Amalfitana, no galleria, no depuratore, l'appello del Comitato. (Di lunedì 10 agosto 2020) https://TuteliamolaCostieraAmalfitana.it/appello appello Tuteliamo la Costiera Comitato promotore Tuteliamo la Costiera Amalfitana Condividi: WhatsApp Telegram Tweet E-mail Altro Condividi su ... Leggi su gazzettadisalerno

Un gruppo di cittadini si è costituito in Comitato Promotore Tuteliamo la Costiera Amalfitana con l’obiettivo di fermare le opere che possono compromettere irrimediabilmente la natura paesaggistica de ...

Agrumeti caratteristici da salvaguardare

La Regione in campo per difendere cedro e arancio biondo. L’Assessore Gallo: «Tuteliamo la storia per preservare il futuro della nostra terra». Sono definiti, anche per legge, come aree di particolare ...

