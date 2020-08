Turista italiano annega alle Maldive, l’annuncio straziante della moglie su Facebook (Di lunedì 10 agosto 2020) Un italiano proveniente da Aviano è morto annegato alle Maldive, aveva 45 anni e si trovava nel paradiso tropicale in vacanza. La moglie ha scritto uno straziante annuncio su Facebook con cui spiega che l’uomo è morto sabato, solo tre ore dopo essere giunto sull’isola per trascorrere le vacanze estive dopo un difficile anno di … L'articolo Turista italiano annega alle Maldive, l’annuncio straziante della moglie su Facebook proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

