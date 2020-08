Turismo Lazio. Ciacciarelli (Lega): “Lazio tra le ultime posizioni di preferenza” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Lazio tra le ultime posizioni di preferenza per le destinazioni turistiche; è il responso dell’indagine svolta da Demoskopika. Sicilia, Toscana e Puglia le più gettonate, mentre la nostra regione chiude la classifica delle preferenze degli italiani con il 2,3% insieme alla Valle D’Aosta…” Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). “Questo vuole dire due cose: Zingaretti in questi anni ha investito somme davvero esigue per la promozione del brand Lazio; la nostra è una regione bellissima, con molte potenzialità che questa Giunta non riesce a vedere ed a valorizzare. Tutto ciò si riflette sugli incassi degli operatori turistici e sullo sviluppo del ... Leggi su romadailynews

