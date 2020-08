Tuffi – Tania Cagnotto si ritira, Francesca Dallapè amara: “si è infranto il sogno di una Olimpiade da mamme” (Di lunedì 10 agosto 2020) La giornata di ieri è stata caratterizzata dall’annuncio del ritiro di Tania Cagnotto che, in seguito ad una nuova maternità, ha scelto di chiudere la propria carriera agonistica nei Tuffi per concentrarsi sul ruolo di mamma. Una notizia commentata oggi sui social da Francesca Dallapè, storica compagna della Cagnotto con la quale ha vinto undici medaglie: “oggi sono stata sommersa di messaggi… vi chiedete tutti se continuerò a gareggiare. La risposta è sì! Continuerò a tuffarmi nell’individuale, anche grazie al l’incoraggiamento e al sostegno del Gruppo Sportivo dell’Esercito. Ma il sogno di una Olimpiade da mamme si è infranto. Voi tutti sapete quanto ... Leggi su sportfair

