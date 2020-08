Tuffi, Malagò saluta Tania Cagnotto che si ritira: “Ci hai fatto emozionare, sei un esempio per tutti” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Ci hai fatto emozionare e gioire, tuffandoti nella storia e scrivendo una favola per sempre legata ai 5 cerchi olimpici. Sei stata una campionessa unica, un esempio per tutti. Lo sport italiano ti è riconoscente e ti augura un futuro speciale come te. Grazie Tania Cagnotto”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ringrazia così su Twitter la campionessa azzurra di Tuffi Tania Cagnotto che ha deciso di ritirarsi definitivamente dall’attività agonistica rinunciando così alla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo il prossimo anno. Leggi su sportface

