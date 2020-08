Trump, sparatoria e allarme fuori dalla Casa Bianca: il presidente allontanato per alcuni minuti (Di martedì 11 agosto 2020) NEW YORK - Momenti di suspense alla Casa Bianca, quando il presidente che stava facendo il suo briefing sul coronavirus è stato costretto dagli agenti del servizio segreto a ritirarsi. Donald... Leggi su ilmessaggero

NEW YORK - Momenti di suspense alla Casa Bianca, quando il presidente che stava facendo il suo briefing sul coronavirus è stato costretto dagli agenti del servizio segreto a ritirarsi. Donald Trump ha ...

