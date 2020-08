Trump: «Sparatoria e allarme fuori dalla Casa Bianca». Il presidente allontanato per alcuni minuti (Di martedì 11 agosto 2020) NEW YORK - Momenti di suspense alla Casa Bianca, quando il presidente che stava facendo il suo briefing sul coronavirus è stato costretto dagli agenti del servizio segreto a ritirarsi. Donald... Leggi su ilmessaggero

New York, 11 ago 00:22 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stasera è stato improvvisamente evacuato da una conferenza stampa sul coronavirus a causa di una sparatoria fuo ..."C'è stata una sparatoria e qualcuno è rimasto ferito. Non so in che condizioni sia". Lo ha spiegato il presidente Usa Donald Trump, pochi minuti dopo aver interrotto all'improvviso la conferenza stam ...