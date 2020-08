Trump abbandona all’improvviso la conferenza stampa per alcuni minuti: “Sparatoria fuori la Casa Bianca” (Di martedì 11 agosto 2020) Usa, Trump abbandona la conferenza stampa all’improvviso Dopo appena due minuti dall’avvio della conferenza stampa sul Coronavirus, il presidente Usa Donald Trump viene chiamato da uno dei suoi consiglieri che gli sussurra qualche parola all’orecchio ed esce scortato dalla sala. Secondo quanto si è appreso, si sarebbe sentito un suono di colpi d’arma da fuoco vicino alla residenza ufficiale del presidente. Gli agenti dei servizi segreti avrebbero portato Trump nel bunker della Casa Bianca che è stata posta in lockdown per motivi di sicurezza. Solo dopo qualche minuto il presidente avrebbe fatto ritorno nella sala riunioni e l’allarme è rientrato. “Qualcuno ha ... Leggi su tpi

