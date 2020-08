"Troppo lenta": sperona auto con famiglia a bordo e investe tre volte il padre a Fiumicino (Di lunedì 10 agosto 2020) Procedevano Troppo lentamente. Per questo un uomo di 51 anni, in cura al cim, a bordo di una 147, a Isola Sacra, nel comune di Fiumicino, ha prima speronato l’auto su cui viaggiava una famiglia e poi ha investito per tre volte il padre, 44enne, che era sceso per verificare i danni.La terza volta l’uomo è stato sbalzato contro il parabrezza della 147. Il 44enne è stato ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma ma non è in pericolo di vita mentre il 51enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ostia per tentato omicidio. Leggi su huffingtonpost

camilla_staff : RT @HuffPostItalia: 'Troppo lenta': sperona auto con famiglia a bordo e investe tre volte 44enne a Roma - HuffPostItalia : 'Troppo lenta': sperona auto con famiglia a bordo e investe tre volte 44enne a Roma - EleKranio : È da marzo che scrivo la tesi (con un mese di stop per esami a maggio) e mi manca un capitolo e mezzo su quattro. D… - IaconisMario : @feros3161 @vanabeau @simpaol @doctorhoover @lbianchetti Secondo la mia opinione (e di altri), prima del '72 il Pci… - DOSKUUN : @ikigaitobio La prima a me è piaciuta un sacco, la seconda è troppo lenta ?? quante stagioni ha che non ricordo? lmao quattro? -

Ultime Notizie dalla rete : Troppo lenta "Troppo lenta": sperona auto con famiglia a bordo e investe tre volte il padre a Fiumicino L'HuffPost