TRON 3, Jared Leto condivide il suo entusiasmo: "Sono elettrizzato all'idea di girare il film" (Di martedì 11 agosto 2020) Jared Leto ha condiviso online il proprio entusiasmo dopo la notizia della realizzazione di TRON 3, che verrà diretto da Garth Davis. TRON 3 si realizzerà con la regia di Garth Davis e come protagonista Jared Leto che ora ha condiviso online la gratitudine provata nell'essere stato coinvolto nel progetto. Il messaggio condiviso via Twitter dalla star è all'insegna della sua gioia dopo la notizia che il nuovo capitolo della saga verrà realizzato, in particolare considerando il suo essere fan del franchise da molti anni. L'attore ha dichiarato: "Sono colpito dall'enorme gratitudine che provo per aver avuto l'opportunità di portare in vita questo film, specialmente considerando quanto il videogioco ... Leggi su movieplayer

