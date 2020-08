Trento, muore allenatore di calcio punto dalle vespe (Di lunedì 10 agosto 2020) Gunther Mair, ex portiere fra le altre della Salernitana e allenatore delle giovanili del Levico Terme, è deceduto a causa di una puntura di alcune vespe. Mentre camminava nei boschi è stato attaccato da uno sciame di vespe. Una puntura di queste, gli ha provocato un arresto cardiaco e uno shock anafilattico. Gunther Mair si … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

TRENTO Ha lottato con tutte le sue forze come faceva in campo quando indossava i guantoni da portiere e militava nel Trento in serie C1 negli anni ’80-‘90. Ma Gunther Mair purtroppo ha perso la sua pa ...È morto in ospedale a Trento Gunther Mair, ex portiere del Trento negli anni '80 e '90 e oggi, a 61 anni, allenatore delle giovanili del Levico Terme, che era ricoverato in rianimazione da venerdì a c ...