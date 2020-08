Trapani, ricorso per la riammissione al campionato e forse denuncia alla Procura (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Trapani passa al contrattacco e dopo aver perso la Serie B per i due punti di penalizzazione, ha depositato ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni per la riammissione della diciottesima squadra in classifica e della diciassettesima perdente nei play out in base all’articolo 49 delle NOIF, norme che regolano i campionati. In base a quanto ritengono i professori Enrico e Filippo Lubrano, il campionato di serie B del 2020/21 dovrà essere, in base alla norma vigente, a 22 squadre (il campionato a 20 squadre era solo una eccezione dettata dalla norma transitoria per il torneo 2019/2020) e quindi la retrocessione può riguardare solamente la diciannovesima e la ventesima e non la diciassettesima e la diciottesima classificata. Lo ... Leggi su itasportpress

