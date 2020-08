Tragedia alle Maldive, turista italiano di 45 anni muore annegato (Di lunedì 10 agosto 2020) Un uomo di 45 anni, residente ad Aviano (Pordenone), è morto in circostanze tragiche mentre si trovava in vacanze alle Maldive. Il turista è annegato, non si esclude forse a causa di un malore . A diffondere... Leggi su feedpress.me

TeresaBellanova : Strazio e inquietudine davanti alle immagini delle terribili esplosioni a #Beirut. Seguiamo con grande attenzione… - dellorco85 : 2 anni fa la tragedia e la sfida più difficile al ministero. Oggi grazie al lavoro di squadra, alle norme, al commi… - gualtierieurope : Oggi #Genova rinasce a due anni da un’atroce tragedia che si è portata via 43 vite. Il nuovo #pontedigenova riunisc… - UdineseTV : Tragedia alle Maldive - - GazzettaDelSud : Tragedia alle #Maldive, turista italiano di 45 anni muore #annegato -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia alle Due anni dalla tragedia del Morandi, i familiari: “Venerdì ci sia Conte, interesse non sia di facciata” Genova24.it Va alle Maldive con la moglie e i figli e annega mentre fa il bagno: muore a 45 anni

Alessandro Rosignoli di Aviano era in vacanza con la famiglia: in corso le indagini per capire la causa del decesso AVIANO. Dovevano essere giorni di vacanza da passare insieme alla famiglia ma quel v ...

Tragedia a Santa Maria Coghinas, ragazza di 26 anni trovata morta nel fiume

La giovane, di Quartu Sant'Elena, era in campeggio libero vicino alle terme con un compagno ed è scomparsa sabato sera. Indagano i carabinieri SANTA MARIA COGHINAS. Una ragazza di 26 anni di Quartu Sa ...

Alessandro Rosignoli di Aviano era in vacanza con la famiglia: in corso le indagini per capire la causa del decesso AVIANO. Dovevano essere giorni di vacanza da passare insieme alla famiglia ma quel v ...La giovane, di Quartu Sant'Elena, era in campeggio libero vicino alle terme con un compagno ed è scomparsa sabato sera. Indagano i carabinieri SANTA MARIA COGHINAS. Una ragazza di 26 anni di Quartu Sa ...