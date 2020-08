Tornano da una vacanza e mettono tutti in pericolo. 8 giovani positivi al coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) Proprio quando abbiamo appena finito di parlare dei giovani coinvolti nel pieno della movida marittima e cittadina delle nostre cittadine italiane, ecco che arrivano loro, i giovanissimi che Tornano dalle vacanze fuori dal Paese. Questa volta ad essere stati contagiati e ad aver trasportato il virus in Italia è un gruppo di giovani tornato dalle vacanze. Colpevole una comitiva formata da otto ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni, rincasati a Roma il 7 agosto dopo aver trascorso una settimana di vacanza a Malta. L’Unità di crisi della Regione Lazio rassicura, i contatti dei giovani, una volta tornati da Malta, sarebbero stati assai limitati. Attivato comunque il contact tracing, tramite cui si sta risalendo a tutte persone che sono entrate in contatto ... Leggi su caffeinamagazine

