Tor Bella Monaca – Casilina: al via il completamento delle opere pubbliche del PRU (Di lunedì 10 agosto 2020) Al via il finanziamento e la realizzazione delle complanari e relative connessioni con il GRA tra via Casilina e Tor Bella Monaca, opere pubbliche previste nel Programma di Recupero Urbano (PRU) Tor Bella Monaca. La Giunta capitolina ha approvato la delibera con cui si avvia l’iter per le opere che saranno realizzate nel Municipio VI che prevede un contributo di 6 milioni di euro da parte di Roma Capitale, di 25 milioni di euro da parte di ANAS (stazione appaltante), di 12 milioni di euro derivati dagli oneri dovuti dal soggetto attuatore, di cui 7 milioni di contributo straordinario e 5 milioni in anticipazione ai contributi di costo di costruzione anticipati da parte di Galotti Spa, soggetto attuatore degli interventi privato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma: Raggi, anche Torrenova entra in Strade Nuove

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Anche via di Torrenova, nel quartiere di Torre Angela, nella periferia est di Roma, entra a far parte di #StradeNuove. Ho fatto un sopralluogo per vedere i lavori che sono pra ...

