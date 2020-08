"Tira su la sbarra per favore?" Il mistero della dj al casello (Di lunedì 10 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Gli inquirenti provano a ricostruire le ultime mosse di Viviana. Sosta al casello e mancato pagamento. Ma i soli li aveva... Ci sono 22 minuti di ''buco'' nella ricostruzione degli spostamenti che Viviana, la mamma vj di Venetico ritrovata senza vita nella boscaglia di Caronia, avrebbe effettuato prima di piantare l'auto sulla A20 Messina-Palermo e scavalcare quel maledetto guardarail. Gli investigatori stanno provando a mettere in fila gli elementi raccolti ma mancano ancora molti tasselli affinché la vicenda acquisisca dei contorni più definiti. Omicidio? Suicidio? Nell'attesa che l'esito dell'autopsia possa chiarire le cause del decesso, e dettagliare la dinamica dell'accaduto, spunta un altro, inquietante retroscena di quel tragico lunedì mattina. "Mi Tira su la sbarra per ... Leggi su ilgiornale

