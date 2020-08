"Ti ammazzo, lo hai deciso tu". Legittima difesa, il terrificante video dei banditi dentro a casa di Facchinetti (Di lunedì 10 agosto 2020) Un furto in diretta. Più o meno. Il video dei topi di appartamento che entrano in casa di Francesco Facchinetti è stato trasmesso su Realtime, dove viene proposta la docuserie The Facchinettis, dove il fu dj Francesco racconta la sua quotidianità. Le immagini sono quelle riprese dalle telecamere di sicurezza, si vedono i ladri intrufolarsi nella casa di Facchinetti: un uomo, torcia in mano, esplora le stanze alla ricerca della refurtiva nella villa in provincia di Como, che però è dotata di un sofisticato sistema di telecamere. E Facchinetti racconta: "Quando sono entrati i ladri io e mia moglie abbiamo deciso di rifugiarci nella nostra panic room. Quando ero lì e avevo in mano un'arma, ho cercato di ... Leggi su liberoquotidiano

IlCastiga : RT @Libero_official: Mostrate le immagini delle telecamere di sicurezza del furto nella casa di Francesco #Facchinetti, che usa parole duri… - dravgneel : @bangshinya No amo non hai capito io mi ammazzo per tutti e due senza pensarci due volte - Libero_official : Mostrate le immagini delle telecamere di sicurezza del furto nella casa di Francesco #Facchinetti, che usa parole d… - deemerpetrov : Tu provaci e ti spacco tutto quello che hai mi hai capito mike tu veramente fallo e ti giuro che ti ammazzo di bott… - napagliaccia : @roxidk_ TI AMMAZZO. HAI CAPITO? SE NON CI VAI. TI AMMAZZO.???? -

Ultime Notizie dalla rete : ammazzo hai Librino, 21 enne arrestato per maltrattamenti sulla compagna (incinta) di 18 anni La Sicilia Francesco Facchinetti, il video dei banditi che gli entrano in casa: "Io ti ammazzo, lo hai deciso tu"

Un furto in diretta. Più o meno. Il video dei topi di appartamento che entrano in casa di Francesco Facchinetti è stato trasmesso su Realtime, dove viene proposta la docuserie The Facchinettis, dove i ...

Gianni Morandi, gli auguri al figlio Pietro: “In un attimo è diventato un uomo”

Gianni Morandi festeggia il compleanno del figlio Pietro con un dolcissimo post di auguri pubblicato su Facebook. Il cantante ha postato una foto dal passato, mostrando il suo orgoglio di papà e lo st ...

Un furto in diretta. Più o meno. Il video dei topi di appartamento che entrano in casa di Francesco Facchinetti è stato trasmesso su Realtime, dove viene proposta la docuserie The Facchinettis, dove i ...Gianni Morandi festeggia il compleanno del figlio Pietro con un dolcissimo post di auguri pubblicato su Facebook. Il cantante ha postato una foto dal passato, mostrando il suo orgoglio di papà e lo st ...