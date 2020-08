The Owners: il trailer del film con Maisie Williams (Di lunedì 10 agosto 2020) Maisie Williams sarà la protagonista di The Owners, un thriller tratto da Une nuit de pleine lune, la graphic novel di Yves H. e Hermann Huppen Dopo il successo ottenuto con il ruolo della fan favourite Arya Stark nella serie HBO Game of Thrones, tratta dal ciclo di romanzi fantasy di George R.R. Martin, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (A Song of Ice and Fire in originale), Maisie Williams è ancora sulla cresta dell’onda e sembra inarrestabile. Il suo indiscusso talento nella recitazione la sta facendo allontanare sempre più dal ruolo che l’ha resa nota al grande pubblico: dopo aver partecipato a numerosi film indipendenti come The Falling (2014) e Cyberbully (2015), la simpatica attrice britannica ha continuato a lavorare sodo, ottenendo diversi ... Leggi su tuttotek

Kommendatore : Ugo Spirito proposes the model of “proprietà corporativa” whereby workers turn into shareholders, ergo, employees i… - HorrorStab : The Owners – Il trailer con Maisie Williams alle prese con un’anziana coppia diabolica - klub99it : A settembre negli Stati Uniti arriva il thriller 'The Owners'. Vi mostriamo il #trailer. - IlCineocchio : Trailer per #TheOwners: #MaisieWilliams rapina la casa sbagliata nell’ #homeinvasion - mandahiddles : The icon // The owners É né....Meh -

Ultime Notizie dalla rete : The Owners The Owners: pubblicato il trailer del film con Maisie Williams Tom's Hardware Italia The Owners: il trailer del film con Maisie Williams

Quest’anno la vedremo protagonista della serie Two Weeks to Live, una commedia nera prodotta da Sky Original, e del thriller The Owners. Maisie Williams sarà la protagonista di The Owners, adattamento ...

The Owners: Maisie Williams in trappola nel trailer di un inquietante home invasion

Maisie Williams, l'Arya del Trono di spade prossimamente in The New Mutants, protagonista dell'horror home invasion The Owners, da un graphic novel francese, di cui è appena uscito l'inquietante trail ...

Quest’anno la vedremo protagonista della serie Two Weeks to Live, una commedia nera prodotta da Sky Original, e del thriller The Owners. Maisie Williams sarà la protagonista di The Owners, adattamento ...Maisie Williams, l'Arya del Trono di spade prossimamente in The New Mutants, protagonista dell'horror home invasion The Owners, da un graphic novel francese, di cui è appena uscito l'inquietante trail ...