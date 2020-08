The Boys 2: Shawn Ashmore sarà Lamplighter, ecco la prima foto (Di lunedì 10 agosto 2020) Shawn Ashmore in The Boys 2 sarà Lamplighter, ecco la prima foto tratta dai nuovi episodi della serie prodotta per Amazon. The Boys 2 avrà tra i propri protagonisti Shawn Ashmore, già nel cast dei film di X-Men, e ora una foto ufficiale mostra l'attore nella parte di Lamplighter. L'immagine rivela il look dell'attore nel progetto prodotto da Amazon che tornerà sugli schermi a settembre. Nella serie The Boys Shawn Ashmore interpreterà un ex membro dei Seven che ha lasciato il gruppo in circostanze misteriose, venendo rimpiazzato da Starlight. Lamplighter è inoltre il motivo per ... Leggi su movieplayer

