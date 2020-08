Test anti Coronavirus al Psg prima dell'Atalanta: tutti negativi (Di lunedì 10 agosto 2020) I nuovi Test anti Coronavirus somministrati alla rosa del Paris Saint-Germain sono risultati tutti negativi. Come riporta L'Equipe, tutti i tesserati sono stati Testati ieri in vista del quarto di ... Leggi su corrieredellosport

I nuovi test anti Coronavirus somministrati alla rosa del Paris Saint-Germain sono risultati tutti negativi. Come riporta L'Equipe, tutti i tesserati sono stati testati ieri in vista del quarto di fin ...Si terranno alle Fiere di Parma le prove di ammissione per i corsi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi delle Professioni sanitarie dell’Università di Parma, tutti a ...