Tenente Marina sotto procedimento per il balletto si difende e mostra i video di altri militari che cantano: "Avete punito anche loro?" (Di lunedì 10 agosto 2020) L'istruttrice della Mariscuola di Taranto, 34 anni, rischia la chiusura nel suo alloggio da 1 a 7 giorni come punizione per aver fatto ballare il tormentone dell'estate Jerusalema . Nel frattempo le hanno modificato l'incarico Leggi su repubblica

