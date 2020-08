Temptation Island: hater contro Pietro dopo la romantica dedica ad Antonella. Buone notizie per Valeria e Ciavy? (Di lunedì 10 agosto 2020) Temptation Island: continuiamo a parlare di Antonella Elia e di Pietro Delle Piane. I due stanno facendo le “prove di riavvicinamento” dopo il presunto bacio di lui alla tentatrice/single Beatrice De Masi e le sue offese verbali nei confronti della fidanzata: a quanto pare si amano ancora! In queste ore, l’attore ha postato una romantica dedica su Instagram evidentemente indirizzata alla showgirl, anche se non l’ha citata; ma dopo quello che avrebbe combinato al docu-reality, gli hater l’hanno bersagliato di critiche. Potrebbe inoltre esserci novità positive per altri due protagonisti di “Temptation Island”: Valeria Liberati e ... Leggi su pianetadonne.blog

Sgang198 : @ilfumalu @pisto_gol Aspetta, fammi capire: Tagliano gli esuberi e non va bene. L'anno scorso non sono riuscito, e… - bocaseclipse : ma è possibile avere in testa, alle 3 del mattino, le canzoni su temptation island - j__1ne : no in realtà non ho manco mai visto 1 puntata di temptation island oggi mi sto mettendo proprio a nudo eh - j__1ne : anche io voglio tradire il mio cantante coreano divertentism tipo in temptation island con i tentatori - Indira813 : RT @AmehLeameh: Ragazzi ho Sofia e Alessandro di Temptation Island come vicini di ombrellone. Qualcuno mi leghi al lettino per impedirmi di… -