TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni e trame puntate dal 17 al 21 agosto 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA d’amore, puntate da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntate dal 16 al 22 agosto 2020Bichlheim viene colpita da un improvviso blackout che costringe Paul e Bela a trascorrere con Franzi e Lucy una serata a lume di candela… Christoph non è certo se i suoi ricordi della confessione di Annabelle siano reali o solo frutto della sua immaginazione. Michael gli assicura che i pazienti in coma possono non solo ascoltare le conversazioni ma anche memorizzarle in modo subconscio. E così l’albergatore decide di affrontare la figliastra… Walter rimane scioccato nello scoprire che due persone sono quasi ... Leggi su tvsoap

