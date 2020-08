Telefono fisso e Fibra Vodafone, 100€ di spesa gratis fino al 16 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) L’offerta per il Telefono fisso e Fibra Vodafone cambia e fino al 16 agosto l’operatore rosso regala 100€ di spesa con le attivazioni online.Il costo mensile per Fibra e ADSL, con chiamate a consumo, è pari a 27,90€ per chiamate e navigazione fino a 1 Gbps. Attivazione esclusiva online tramite questo link diretto.Il pacchetto include anche Vodafone TV Base con sei mesi gratuiti di Amazon Prime video se sei abbonato ad Amazon Prime, modem Vodafone Station e Wi-Fi Optimizer.È anche compresa una SIM dati con 15 GB giornalieri per navigare fino all’avvenuta attivazione, poi diventa da 30 GB al mese.Passa a Vodafone da iliad: tutto ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #Telefonofisso e #Fibra #Vodafone, 100€ di spesa gratis fino al 16 agosto: - StransD : @TIM_Official @TIM4USara @TIM4UFabio @TIM4ULuca 10 giorni senza telefono fisso/internet. Ogni giorno molte promesse ma nessun risultato. - Vas_Happening_M : Mi ricordo che ero nel divano in campagna con mio cugino e mio padre che giocava a Zelda con la Wii. Era il 2007 e… - PaoloPorter : @MajestyCatsy E quando per telefonare a qualcuno si usava il telefono fisso e se chiamavi la tipa/il tipo speravi n… - valexitlife : RT @lazzari_mets: Io non rispondo al telefono fisso nel 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Telefono fisso Il telefono fisso è morto, ma quanto è difficile infilare nel romanzo lo smartphone Il Foglio Convergenze: copertura a livello nazionale della rete voce

Da oggi la rete di Convergenze per la telefonia con 16 OPB (Optical Packet Backbone) raggiunge una dimensione e copertura nazionale grazie al collaudo dell’ultima interconnessione a Venezia Convergenz ...

NTmobile: accordo con Smart Union Srl per ampliamento rete distributiva

NTmobile, operatore MVNO su rete 4G Vodafone del Gruppo Nextus Telecom, raggiunge un accordo commerciale con Smart Union Srl per l’ampliamento della rete distributiva. Smart Union Srl, grazie ai propr ...

Da oggi la rete di Convergenze per la telefonia con 16 OPB (Optical Packet Backbone) raggiunge una dimensione e copertura nazionale grazie al collaudo dell’ultima interconnessione a Venezia Convergenz ...NTmobile, operatore MVNO su rete 4G Vodafone del Gruppo Nextus Telecom, raggiunge un accordo commerciale con Smart Union Srl per l’ampliamento della rete distributiva. Smart Union Srl, grazie ai propr ...