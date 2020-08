Tania Cagnotto rinuncia alle Olimpiadi: ‘Una nuova vita dentro di me’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo l’addio alle gare e la nascita della prima figlia Maya, Tania Cagnotto insieme alla compagna di sempre Francesca Dallapè (anche lei mamma da qualche anno) ci avevano creduto, creduto al sogno di poter partecipare all’Olimpiade di Tokyo da mamme. Poi il Covid 19 ha stravolto i loro piani, posticipando la competizione di un anno e per il resto ci si è messa in mezzo la vita. Durante il lockdown infatti la campionessa di tuffi italiana ha compreso quali sono le sue priorità e la sua priorità ora è la famiglia anzi, la voglio di allargare la famiglia. E così con un post sui social Tania Cagnotto non solo dice addio a Tokyo ma informa della lieta novella: aspetta il suo secondo figlio. “Questa volta ho scelto la ... Leggi su tvzap.kataweb

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - xelagrillo : RT @ItaliaTeam_it: Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto @FINOfficial_ h… - marry_me_chuck : RT @Eurosport_IT: ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè in arri… -