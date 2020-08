Tania Cagnotto, il ritiro: “Nuova vita, scelgo la famiglia” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tania Cagnotto è una telecronista sportiva e ormai ex tuffatrice. È stata l’unica donna italiana ad aver vinto la medaglia d’oro mondiale nei tuffi. Si era ritirata nel maggio 2017 per poi ritornare in competizione nel maggio 2019 per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, sposate nel 2021 a causa del Covid-19. Considerata la più grande tuffatrice italiana, il 9 agosto Tania Cagnotto annuncia il suo ritiro definitivo in un lungo post sul suo profilo Instagram: “Eccoci qui.. vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile… Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il ... Leggi su velvetgossip

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Tuffi, l'addio di #taniacagnotto all'agonismo e il commento della compagna di gare Francesca: 'farò anch'io un passo i… - efacilissimo : RT @ItaliaTeam_it: Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto @FINOfficial_ h… -