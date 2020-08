Tania Cagnotto è incinta, addio Olimpiadi (Di lunedì 10 agosto 2020) Tania Cagnotto, considerata la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi, si è ritirata dall'attività sportiva annunciando di essere incinta. A questo punto naturalmente salta la sua partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 prevista l'anno prossimo (si chiamano ugualmente 2020 anche se si svolgeranno dodici mesi dopo). Tania Cagnotto è incinta, addio Olimpiadi 10 agosto 2020 09:18. Leggi su blogo

