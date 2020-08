Tania Cagnotto annuncia il ritiro, sceglie la famiglia: è incinta. Niente olimpiadi di Tokyo (Di lunedì 10 agosto 2020) Tania Cagnotto si ritira. Lo ha comunicato con un messaggio via social in cui ha annunciato la nuova maternità Tania Cagnotto si ritira. La tuffatrice azzurra lo ha comunicato con un lungo messaggio via social in cui ha annunciato la nuova maternità. «Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la … L'articolo Tania Cagnotto annuncia il ritiro, sceglie la famiglia: è incinta. Niente olimpiadi di Tokyo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

