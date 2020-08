Superworld, il film: tutti hanno super poteri, tranne uno (Di lunedì 10 agosto 2020) Come sarebbe la tua vita se ogni persona al mondo avesse dei super poteri e invece tu no? E se nonostante tutto il destino del pianeta dipendesse da te? Scopriremo le risposte a queste domande grazie ... Leggi su quotidiano

Screenweek : #Superworld #JasonBateman dirigerà il film su un mondo di supereroi La star di Ozark porterà al cinema il romanzo d… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Superworld: Jason Bateman dirigerà il film su un mondo di supereroi - 3cinematographe : La star di Ozark #JasonBateman sta collaborando con Mark Perez per adattare in live-action il romanzo di Gus Kriege… -

Ultime Notizie dalla rete : Superworld film

Quotidiano.net

Come sarebbe la tua vita se ogni persona al mondo avesse dei super poteri e invece tu no? E se nonostante tutto il destino del pianeta dipendesse da te? Scopriremo le risposte a queste domande grazie ...Jason Bateman torna a collaborare con lo sceneggiatore Mark Perez dopo Game Night per la commedia d'azione Superworld, che parla di supereroi del futuro. E’ inarrestabile in questo periodo Jason Batem ...