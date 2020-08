Superbonus 110%: massimali e requisiti tecnici, ecco il decreto (Di lunedì 10 agosto 2020) Ultimi aggiornamenti sul Superbonus 100%: il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha infatti firmato i decreti attuativi relativi agli interventi di efficientamento energetico come stabilito dal decreto Rilancio: tali decreti contengono i requisiti tecnici per ottenere il Sismabonus e il Superbonus 100, nonché la modulistica e le indicazioni relative alla trasmissione dell’asseverazione verso gli organi competenti, tra cui Enea.Segui Termometro Politico su Google News Superbonus 100%: decreti attuativi, arriva la firma Il decreto che comprende i requisiti tecnici va a definire tutti gli interventi che rientrano nel novero degli sconti legati all’Ecobonus e al Superbonus ... Leggi su termometropolitico

