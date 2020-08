Strategie beauty anti caldo. Dall’acqua termale ai prodotti effetto ghiaccio sulla pelle (Di lunedì 10 agosto 2020) Quando il termometro sale, come in queste settimane d’estate, il beautycase diventa un alleato anti caldo. Si adatta alle temperature più alte mettendo da parte le texture più ricche per affidarsi a prodotti capaci di fornire alla pelle la freschezza e l’idratazione di cui ha bisogno senza appesantire. Strategie beauty anti caldo. Dall'acqua termale ai prodotti effetto ice sulla pelle sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna

meryanne61 : RT @lillydessi: Make-up e capelli: strategie anti-caldo e anti-sudore - lillydessi : Make-up e capelli: strategie anti-caldo e anti-sudore - LaunchmetricsIT : Scopri le strategie che hanno permesso a tre #beauty #brand di successo, quali @clarinsusa, @kkwbeauty e @NIVEA_ES,… -

Ultime Notizie dalla rete : Strategie beauty Make up e capelli: strategie anti caldo e anti sudore Vanity Fair Italia Beauty case per il campeggio: come organizzarlo e cosa portare in viaggio

Il beauty case per il campeggio è tra le più grandi sfide che un'appassionata di cosmesi possa affrontare: in uno spazio ridottissimo devono entrare tutti i prodotti per la skincare, l'haircare e il m ...

La rinascita del QR Code: dalla ristorazione al beauty, l’omnicanalità ha un (vecchio) nuovo alleato

Lo conosciamo da diversi anni, il QR Code, ma a seguito della pandemia da coronavirus tutti noi lo stiamo riscoprendo e utilizzando maggiormente. Eppure, la sua è una storia già lunga, cominciata nel ...

Il beauty case per il campeggio è tra le più grandi sfide che un'appassionata di cosmesi possa affrontare: in uno spazio ridottissimo devono entrare tutti i prodotti per la skincare, l'haircare e il m ...Lo conosciamo da diversi anni, il QR Code, ma a seguito della pandemia da coronavirus tutti noi lo stiamo riscoprendo e utilizzando maggiormente. Eppure, la sua è una storia già lunga, cominciata nel ...