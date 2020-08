Storica inversione di tendenza: le vendite di vino italiano nel mondo sono in calo del 4% nel 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Le vendite di vino italiano nel mondo sono in calo del 4% nel 2020 con una Storica inversione di tendenza che non ha precedenti negli ultimi 30 anni a causa delle difficoltà registrate dalla ristorazione in tutto il mondo per l’emergenza coronavirus: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in Franciacorta che inaugura l’inizio della vendemmia lungo la Penisola. Un dato preoccupante dopo il record storico di 6,4 miliardi fatto segnare lo scorso anno per le ... Leggi su meteoweb.eu

