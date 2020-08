Stipendi e pensioni, pignoramenti bloccati fino al 15 ottobre (Di lunedì 10 agosto 2020) Decreto Agosto e novità sulla riscossione coattivapignoramenti di Stipendi e pensioni, c'è la prorogaSoglia di tolleranzaDecreto Agosto e novità sulla riscossione coattivaTorna su Arrivano le novità del decreto Agosto sulla riscossione coattiva: fino al 15 ottobre continua il divieto di notificare cartelle di pagamento e di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari. Sia per la totalità dei debiti verso agenzia delle Entrate Riscossione, sia per le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali (Comuni e Regioni), anche se si tratta di debiti scaduti da tempo o relativi a dilazioni decadute. pignoramenti di Stipendi e pensioni, c'è la prorogaTorna su Prorogata fino al 15 ... Leggi su studiocataldi

