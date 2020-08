Stasera in tv, ultimo appuntamento con Il Giovane Montalbano: trama e cast (Di lunedì 10 agosto 2020) Con l’episodio intitolato “Un’albicocca”, Stasera, 10 agosto 2020, si concludono le repliche della seconda stagione de “Il Giovane Montalbano” su Rai 1, con Michele Riondino nei panni del Giovane Salvo e Sarah Felberbaum in quelli di Livia. Salvo e Livia stanno per sposarsi e trasferirsi a Genova. Ma succede qualcosa di ben più grande… Si conclude Stasera, 10 agosto 2020, il ciclo di repliche della seconda stagione deArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

RaiUno : Salvo è pronto: un'ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare... #IlGiovaneMontalbano, u… - burrodiarach1di : è san lorenzo e come l’anno scorso stasera sarei dovuta uscire con la mia migliore amica per andare in spiaggia e g… - campara1966_luc : RT @RaiUno: Salvo è pronto: un'ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare... #IlGiovaneMontalbano, ultima puntat… - Mascia_73 : RT @RaiUno: Salvo è pronto: un'ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare... #IlGiovaneMontalbano, ultima puntat… - Amanita890 : RT @RaiUno: Salvo è pronto: un'ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare... #IlGiovaneMontalbano, ultima puntat… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera ultimo Il Giovane Montalbano, stasera in tv l’ultimo appuntamento: orario, canale, episodio, anticipazioni Il Corriere della Città I film da vedere stasera in tv, 10 agosto

Iris. Lunedì sera con “I Goonies”, successo internazionale diretto da Richard Donner (“Arma letale”) e prodotto da Steven Spielberg. Si narra di una banda di ragazzini lanciata in un’avventurosa ricer ...

Europa League, Conte carica l'Inter: "Vogliamo vincere la Coppa". Stasera i quarti con Il Bayer

Ci crede Antonio Conte, ci credono i giocatori, ci crede tutto l'ambiente. Archiviato il campionato con la sua coda di polemiche tra allenatore e dirigenza, l'Inter si ritrova unita e compatta con l'o ...

Iris. Lunedì sera con “I Goonies”, successo internazionale diretto da Richard Donner (“Arma letale”) e prodotto da Steven Spielberg. Si narra di una banda di ragazzini lanciata in un’avventurosa ricer ...Ci crede Antonio Conte, ci credono i giocatori, ci crede tutto l'ambiente. Archiviato il campionato con la sua coda di polemiche tra allenatore e dirigenza, l'Inter si ritrova unita e compatta con l'o ...