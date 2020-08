Stasera in tv, Battiti Live: anticipazioni e cantanti del 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Questa sera andrà in onda su Italia 1 la terza puntata di Battiti Live 2020: scopriamo dove si esibiranno e chi saranno i cantanti protagonisti. Dopo la conclusione del Festival Bar e quella del Wind Music Festival, l’estate italiana era stata privata della musica dal vivo Live in televisione. Il piacevole intrattenimento è stato riportato … Leggi su viagginews

NekOfficial : Stasera (3 agosto) alle 21.00 su Italia1 ci sarò anche io a Battiti Live. Bellissimo tornare a cantare su un palco… - _BelaFlor__ : RT @luciaccese__: L’unica stella cadente che vedrò stasera sarà Gaia ai battiti live #circozzi - Giorgia56394105 : RT @luciaccese__: L’unica stella cadente che vedrò stasera sarà Gaia ai battiti live #circozzi - hugme_gg_mb : RT @luciaccese__: L’unica stella cadente che vedrò stasera sarà Gaia ai battiti live #circozzi - marikozzo02 : RT @luciaccese__: L’unica stella cadente che vedrò stasera sarà Gaia ai battiti live #circozzi -