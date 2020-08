Spotorno: atleta Mma disarma folle armato e salva gli amici (Di lunedì 10 agosto 2020) Da atleta di Mma ad eroe per caso. È la storia del brasiliano Caio Cesar Lima Capelli, 31enne, da molti residente in provincia di Savona, di professione aiuto cuoco e per passione atleta di Mma del ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Colpo da k.o.: atleta #Mma disarma folle armato e salva gli amici #spotorno -

Ultime Notizie dalla rete : Spotorno atleta Colpo da k.o.: atleta Mma disarma folle armato e salva gli amici La Gazzetta dello Sport Vela: tanta partecipazione a Spotorno per la Regata del Golfo

Con una sola prova disputata, causa vento debole, si è conclusa, domenica 2 agosto, la Regata del Golfo, valevole anche quale Trofeo Bruno Massobrio, organizzata dalla sezione di Spotorno della Lega N ...

Con una sola prova disputata, causa vento debole, si è conclusa, domenica 2 agosto, la Regata del Golfo, valevole anche quale Trofeo Bruno Massobrio, organizzata dalla sezione di Spotorno della Lega N ...