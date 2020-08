Sportitalia - David Silva-Napoli, ipotesi senza fondamento: ha un accordo con la Lazio (Di lunedì 10 agosto 2020) E' circolata, proveniente dal Regno Unito, un'indiscrezione riguarda l'inserimento del Napoli per David Silva, che però è già da qualche giorno promesso sposo alla Lazio. Leggi su tuttonapoli

cristiano90p2 : RT @tuttonapoli: Sportitalia - David Silva-Napoli, ipotesi senza fondamento: ha un accordo con la Lazio - tuttonapoli : Sportitalia - David Silva-Napoli, ipotesi senza fondamento: ha un accordo con la Lazio - cristiano90p2 : Sportitalia - David Silva-Napoli? Il giocatore ha già un accordo con la Lazio - - GGhinassi : @Glongari ma possibile che di Lazio non parlate mai voi di sportitalia?! Sempre juve, Milan, Inter... Inter, milan.… - infoitsport : Sportitalia - Lazio scatenata, pronto un triplo colpo: in arrivo David Silva, Fares ed un attaccante! -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia David

CalcioNapoli24

E' circolata, proveniente dal Regno Unito, un'indiscrezione riguardo l'inserimento del Napoli per David Silva, che però è già da qualche giorno promesso sposo alla Lazio e non interessa ai partenopei.Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha ricapitolato la situazione in entrata della Lazio, che sembra scatenata. Alfredo Pedullà h voluto fare il punto sul mercato della Lazio ai microfoni ...