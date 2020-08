Sport in Lutto, il campione è stato sconfitto dal Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) James Harris, conosciuto con il nome di battaglia "Kamala", è morto all'età di 70 anni per il Coronavirus dopo cinque giorni di ricovero in ospedale. Inutili le cure, nemmeno il suo cuore e spirito di combattente gli è servito per vincere l'incontro più difficile della vita. Il suo ricordo con tutte le sue foto a fine articolo. Le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore dopo aver contratto il Covid-19: aveva scoperto di essere contagiato durante un normale controllo medico effettuato prima di sottoporsi a dialisi. La sofferenza fisica lo accompagnava da tempo: nel 2011 fu addirittura costretto a subire l'amputazione di un piede a causa di una grave forma di diabete. Wrestling in Lutto, se ne va uno dei protagonisti delle telecronache ... Leggi su howtodofor

Un lutto ha scosso Siena nella giornata di ieri. Luca Baroni, storico dipendente comunale e addetto al Campo Scuola "Renzo Corsi" dopo un improvviso malore accusato nei giorni scorsi, è deceduto a sol ...

