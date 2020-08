Spina: “Covid ha cambiato tutto ma può trasformarsi in opportunità” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Covid19, che ci ha colto impreparati, catapultandoci in uno stato di emergenza epidemiologica senza preavviso e imponendoci una nuova quotidianità, potrebbe trasformarsi in una opportunità per territori piccoli, ma ricchi di spazi incontaminati e di valenza naturalistica, paesaggistica e storica, come il Sannio”. E’ la proposta di Zaccaria Spina, candidato nella lista ‘CON DE LUCA- CAMPANIA POPOLARE’, che continua: “Sono passati diversi mesi ora e, sebbene non bisogna ancora assolutamente abbassare la guardia e prestare attenzione alle buone norme di igiene dettate, siamo più consapevoli del valore del nostro tempo. Ora dobbiamo sfruttarlo al meglio, in modo efficace e funzionale per tentare di trasformare questa profonda crisi in una vera e propria ... Leggi su anteprima24

