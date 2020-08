Sparatoria vicino alla Casa Bianca, Trump interrompe la conferenza e si rifugia nel bunker. Poi ritorna: «Situazione sotto controllo» (Di martedì 11 agosto 2020) La conferenza stampa di Donald Trump è stata bruscamente interrotta da una Sparatoria fuori dalla Casa Bianca. L’incontro con i media era iniziato da appena due minuti quando si sono sentiti dei colpi d’arma da fuoco e il presidente è stato raggiunto da un agente dei servizi segreti che gli ha sussurrato qualcosa all’oreccchio. Dopo quell’informazione, Trump ha lasciato la sala riunioni. Stando alle notizie circolate a caldo, il presidente sarebbe stato condotto per qualche minuto nel bunker della Casa Bianca che è stata posta in lockdown per motivi di sicurezza. Pochi minuti più tardi, Trump è tornato nella sala riunioni per la ... Leggi su open.online

