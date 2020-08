Sparatoria alla Casa Bianca, Trump sospende la conferenza stampa (Di martedì 11 agosto 2020) Momenti di tensione per Donald Trump durante l’ormai consueta conferenza stampa del pomeriggio. Mentre il presidente infatti stava parlando ai giornalisti, un uomo dei Servizi segreti e’ entrato nella stanza avvisando Trump che c’era stata una Sparatoria alla Casa Bianca prima di portarlo al sicuro per alcuni minuti. E’ stato lo stesso presidente, una volta tornato, a confermare ai giornalisti l’accaduto. LEGGI ANCHE > Trump contro Biden: “E’ contro Dio“ I dettagli della Sparatoria alla Casa Bianca “Vorrei ringraziare i Servizi Segreti per fare il loro lavore sempre in modo rapido ed efficace”. ... Leggi su giornalettismo

