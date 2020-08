Sparatoria alla Casa Bianca mentre parla Trump, funzionario dei Servizi al Presidente: “Esca”, ed panico in sala stampa [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Una Sparatoria avvenuta fuori dalla Casa Bianca ha costretto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ad abbandonare la conferenza stampa iniziata da pochi minuti. E’ successo poco prima delle 6 di pomeriggio, la mezzanotte in Italia. Trump stava elencando i risultati positivi del Dow Jones e del Nasdaq, quando un funzionario dei Servizi si e’ avvicinato al Presidente e gli ha chiesto di seguirlo immediatamente. “Mi scusi?“, ha domandato Trump. “Esca“, ha detto l’agente. “Oh“, ha risposto il Presidente, abbandonando subito la sala con apparente calma, senza parlare. I ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "C'è stata una sparatoria e qualcuno è rimasto ferito. Non so in che condizioni sia". Lo ha spiegato il presidente Usa Donald Trump, pochi minuti dopo aver interrotto all'i ...Trump da così seguito alla “minaccia” lanciata la scorsa settimana in conferenza stampa in cui aveva dichiarato che “se i democratici continueranno a tenere in ostaggio questo piano di aiuti, io userò ...