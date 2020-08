Spal, il durissimo sfogo del presidente Mattioli: “i giocatori mi hanno tradito, vi dico cosa ho fatto nell’ultima partita” (Di lunedì 10 agosto 2020) Si è chiusa con un’amara retrocessione la stagione della Spal, finita in Serie B al termine di un campionato giocato ben al di sotto dei propri standard. Emilio Andreoli/Getty ImagesIl presidente Mattioli ha voluto fare un bilancio degli ultimi 12 mesi in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo ds, puntando il dito contro quei calciatori che lo hanno tradito nelle ultime partite di campionato: “chiudiamo la parentesi di un anno non molto fortunato, dove sono stati commessi senz’altro errori. Il periodo del Coronavirus è stato molto particolare. Dopo Parma ci siamo fermati, ma non è stato facile. Sul finale disastroso hanno inciso molto le partite contro il Cagliari e il Milan. Mai pensavamo a un finale del genere. Feci un ... Leggi su sportfair

