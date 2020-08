“Sotto scorta”. Massimo Giletti, la decisione del ministro dopo le minacce. Per il giornalista è un momento durissimo (Di lunedì 10 agosto 2020) La notizia si era diffusa nel mese di giugno. I fatti, risalgono a un mese prima. Al centro Massimo Giletti e quelle parole che non sono piaciute al boss mafioso Filippo Graviano. “Sta scassando la minchia2” avrebbe detto. Una frase che messo in moto la macchina governativa e allertato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è intervenuta per poter affidare un gruppo di carabinieri al conduttore di Non è l’Arena, che può godere di una maggiore protezione da due settimane a questa parte. La notizia è stata riportata dalle maggiori testate giornalistiche italiane, ma non è stata al momento commentata dallo stesso Giletti, che si è messo in prima linea dopo quello che è accaduto durante il periodo di pandemia in Italia dovuto al ... Leggi su caffeinamagazine

