Sorteggi Europa League, gli accoppiamenti del 1° turno preliminare: partita non facile per il Malmo (Di lunedì 10 agosto 2020) Non solo Champions. Si è svolto anche il Sorteggio del primo turno preliminare di Europa League 2020-2021. 94 squadre coinvolte, tra le quali il Malmo, la Steaua Bucarest e il Partizan Belgrado. L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti, qui di seguito elencati. Gare in programma il 27 agosto, il Milan entrerà dal secondo turno preliminare e attende di conoscere la sua avversaria. 1° turno preliminare DI Europa League Maribor (SVN) – Coleraine (NIR)/La Fiorita (SMR) Riteriai (LTU) – Derry City (IRL) Zrinjski (BIH) – Differdange (LUX) Rosenborg (NOR) – Breidablik (ISL) Hammarby (SWE) – Puskás ... Leggi su calcioweb.eu

sportli26181512 : Europa League, ecco il sorteggio dei preliminari di Europa League: Oggi sono stati effettuati i sorteggi del turno… - daygoldexp : Comunque ci si vede ai sorteggi di Europa League (fa male dirlo) ciao. - FrankMariani64 : RT @fralittera: Ma porca troia vi hanno fatto 1000 processi dove si è scoperto che chiudevate gli arbitri negli spogliatoi, decidevate i so… - SalvoLaroc90 : RT @fralittera: Ma porca troia vi hanno fatto 1000 processi dove si è scoperto che chiudevate gli arbitri negli spogliatoi, decidevate i so… - Picchio_10 : RT @fralittera: Ma porca troia vi hanno fatto 1000 processi dove si è scoperto che chiudevate gli arbitri negli spogliatoi, decidevate i so… -